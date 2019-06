Aktien Osteuropa Schluss: Märkte leicht im Minus

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch allesamt von einer etwas schwächeren Seite gezeigt. Von Moskau über Warschau und Budapest bis Prag schlossen die Leitindizes in einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld jeweils moderat im Minus.

In Warschau fielen der Wig-30 um 0,34 Prozent auf 2556,10 Punkte und der breiter gefasste Wig um 0,31 Prozent auf 57 601,52 Zähler, nachdem die Notenbank in Polen wie erwartet nicht an ihrem Leitzins rüttelte. Die Aktien der Mobilfunkers Play fielen mit einem Plus von 3,4 Prozent am positivsten auf. Auf der Verliererseite standen zur Wochenmitte vor allem Rohstoff- und Versorgeraktien. Die Titel des Bergbaukonzerns KGHM büßten 3,4 Prozent und jene des Ölunternehmens Grupa LOTOS 2,9 Prozent ein. Bei den Versorgern gaben die Anteilscheine von Tauron (TAURON Polska Energia SA) um 4 Prozent nach.

Der Budapester BUX verlor 0,20 Prozent auf 41 073,62 Punkte. Die Notierungen der Schwergewichte zeigten sich mehrheitlich tiefer. Im europaweit schwachen Sektorumfeld gaben die Aktien des Öl- und Gaskonzerns MOL um 1,3 Prozent nach. Titel von MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) fielen um 0,8 Prozent und für die Pharmaaktie Gedeon Richter endete der Handelstag mit einem Kursabschlag von 0,6 Prozent. Freundlich entwickelten sich die Anteilscheine der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit einem Anstieg um 0,9 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) fiel um 0,11 Prozent auf 1052,68 Punkte. Unter den bedeutenden Indexmitgliedern verloren die Titel der Moneta Money Bank 0,7 Prozent, während die Aktien des Stromkonzerns CEZ (CEZ AS) um 0,3 Prozent nachgaben. Kursgewinner waren rar, allen voran rückten die Anteilscheine des Medienunternehmens CETV (Central European Media Enterprises) um 2,9 Prozent vor. Mit bis zu 0,3 Prozent Plus gab es positive Vorzeichen ansonsten nur noch für die Aktien des Spirituosenherstellers Stock und der Bank Erste Group (Erste Group Bank).

Der russische RTSI fiel am Ende um 0,32 Prozent auf 1303,35 Punkte./dkm/APA/tih/he