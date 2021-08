Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. An den europäischen Aktienmärkten überwog insgesamt der Optimismus.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,42 Prozent auf 1232,67 Punkte. Die größten Kursaufschläge unter den schwer gewichteten Titeln verzeichneten Erste Group (Erste Group Bank) mit plus 0,85 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit plus 0,73 Prozent. CEZ (CEZ AS) verteuerten sich um 0,41 Prozent. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der tschechischen Notenbank, die den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent anhob. Erste-Group-Analyst Jiri Polansky nannte als Grund für die Straffung der Geldpolitik unter anderem die hohe Inflation.

Der ungarische Leitindex BUX gewann 0,17 Prozent auf 49 830,28 Punkte. Unter den Schwergewichten traten OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und die Titel des Ölkonzerns MOL auf der Stelle. Dagegen gewannen die Anteile des Pharmakonzerns Gedeon Richter 0,63 Prozent.

Kaum verändert präsentierte sich die Börse in Warschau. Der Wig-20 beendete den Tag mit minus 0,06 Prozent auf 2270,67 Punkten. Der breiter gefasste Wig schloss mit plus 0,13 Prozent bei 68 256,77 Zählern. Nach Quartalszahlen standen Allegro im Fokus. Die Kennziffern des polnischen Amazon-Rivalen bargen keine großen Überraschungen, schrieben die Experten der Erste Group. Am Ausblick habe der Konzern festgehalten. Die Titel gaben um 3,52 Prozent nach.

An der Börse in Moskau verzeichnete der russische RTS-Index (RTS) ein weiteres Plus von 0,79 Prozent auf 1653,31 Punkte./sto/ste/APA/ajx