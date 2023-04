Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich höher - PX-Gewinnstrecke hält an

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag nach Ostern mehrheitlich Zuwächse verzeichnet. Nur in Moskau ging es abwärts, dort verlor der RTS-Index (RTS) 1,06 Prozent auf 973,39 Zähler.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag setzte seine Gewinnserie mit plus 1,74 Prozent auf 1405,30 Punkte fort. Wie auch im gesamteuropäischen Umfeld verbuchten Versorgerwerte wie CEZ (CEZ AS) klare Zuwächse. CEZ gingen drei Prozent höher aus dem Handel. Unter den Finanzwerten legten Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 2,3 Prozent zu.

An der Börse in Warschau ging es für den Wig-20 um 1,66 Prozent auf 1783,31 Zähler hoch. Der marktbreite Wig gewann 1,71 Prozent auf 59 538,91 Punkte. Höher schlossen unter den Bankenwerten Alior Bank mit einem Gewinn von annähernd fünf Prozent. Santander Bank Polska stiegen um 3,3 Prozent, Pekao um 2,1 Prozent und PKO Bank Polski um zwei Prozent. Die Titel des Energieversorgers PGE und jene des Ölkonzerns PKN Orlen legten um jeweils mehr als drei Prozent zu.

Der BUX in Ungarn verzeichnete Aufschläge von 0,43 Prozent auf 44 408,12 Zähler. Unter den Standardwerten gewannen die Pharma-Titel von Gedeon Richter 1,6 Prozent. Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) kletterten um 0,9 Prozent hinauf./sto/ger/APA/ajx/he