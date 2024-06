Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich mit Verlusten ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit Kursverlusten geschlossen. Nur der Handelsplatz in Budapest konnte sich dem allgemein schwächen europäischen Trend knapp entziehen.

Der ungarische BUX legte leicht um 0,07 Prozent auf 70 378,92 Zähler zu. Unter den umsatzstärksten Titeln konnten OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) mit plus 0,2 Prozent und MOL um plus 0,4 Prozent zulegen, während MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 0,6 Prozent und Richter Gedeon um 0,4 Prozent nachgaben.

Die stärksten Abschläge sah der Moskauer Handelsplatz, der Leitindex RTSI (RTS) büßte 3,17 Prozent auf 1115,39 Punkte ein. Am Vorabend war bekannt geworden, dass die US-Regierung die russische Virenschutzsoftware Kaspersky verbietet. Eine ausführliche Untersuchung habe ergeben, dass dies der einzige Weg sei, Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit auszuräumen, teilte eine Unterbehörde des US-Handelsministeriums am Donnerstag mit.

In Warschau ging es ebenfalls etwas nach unten. Der Wig-20 verlor 0,32 Prozent auf 2489,91 Punkte. Der marktbreite WIGgab um 0,15 Prozent auf 86 415,61 Zähler nach. Bankaktien gaben nach. mBank fielen um 1,2 Prozent, PKO (PKO Bank Polski) Bank Polska verbuchten ein Minus von 1,1 Prozent und Santander und Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) büßten jeweils 0,5 Prozent ein.

Der PX in Prag fiel um 0,42 Prozent auf 1531,56 Punkte. Bankaktien zeigten sich hier mehrheitlich tiefer. Erste Group (Erste Group Bank) sanken um 1,5 Prozent. Bei Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) ging es hingegen um 1,2 Prozent nach oben./kat/spa/APA/bek/mis