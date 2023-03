Aktien Osteuropa Schluss: Mit Gewinnen ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienbörsen Osteuropas sind am Freitag mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Wochenausklang unterstützte eine überwiegend freundliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street.

Der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss 0,5 Prozent fester bei 1420,45 Punkten. Unterstützung lieferten vor allem die Aktien von Erste Group (Erste Group Bank). Die Papiere der auch am tschechischen Markt gelisteten österreichischen Bank gewannen 1,6 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank hatten das Kursziel angehoben und das Anlagevotum "Buy" bekräftigt.

Für den ungarischen Leitindex BUX ging es um 0,32 Prozent auf 44 440,48 Zähler nach oben. Auf Wochensicht verbuchte er aber ein deutliches Minus von 1,8 Prozent. Die auffälligste Bewegung unter den Schwergewichten in Budapest gab es am Freitag beim Pharmaunternehmen Gedeon Richter mit plus 2,4 Prozent. Die Papiere von der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und von Mol fielen um 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozent.

Am polnischen Aktienmarkt wurden ebenfalls Kursaufschläge verzeichnet. Der Wig-20 gewann 1,32 Prozent auf 1841,85 Punkte, nachdem er am Vortag noch etwas mehr als zwei Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite Wig stand zum Sitzungsende bei 60 205,87 Einheiten und somit 1,24 Prozent über dem Vortagesschlusskurs.

Alior Bank schlossen hingegen mit minus 0,3 Prozent. Das Finanzhaus hatte Quartalszahlen präsentiert, die von Erste Group-Analysten als zum Teil über den Erwartungen eingestuft wurden.

JSW gingen mit plus 1,5 Prozent in das Wochenende. Nach einem Greenpeace-Bericht über zu hohe Salzeinleitungen in die Oder hat das Unternehmen als einer der beschuldigten polnischen Bergbaukonzerne die Vorwürfe zurückgewiesen. Man halte sich an alle Bestimmungen und Vorschriften des Wassergesetzes, teilte JSW mit.

In Moskau legte der Leitindex RTSI (RTS) um 0,30 Prozent auf 945,41 Punkte zu./ste/sto/APA/bek/he