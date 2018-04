Aktien Osteuropa Schluss: Moderate Gewinne - Moskau wieder schwach

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit moderaten Zugewinnen haben sich die osteuropäischen Börsen ins Wochenende verabschiedet. Lediglich in Moskau ging es mit den Kursen erneut bergab nach der Erholung am Vortag. Die Handelsplätze Warschau, Prag und Budapest schlossen sich dagegen den ebenfalls leicht gestiegenen großen westeuropäischen Aktienmärkten an. Händler sprachen von einem impulsarmen Handel.

In Moskau büßte der Leitindex RTSI 1,83 Prozent auf 1104,51 Punkte ein und gab damit rund die Hälfte der Gewinne vom Donnerstag wieder ab. Die Verluste im Laufe der Woche nach den neuen Sanktionen der USA gegen Russland summierten sich auf fast 11 Prozent.

Der polnische Wig-30 legte 0,1 Prozent auf 2671,34 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,14 Prozent auf 60 477,53 Zähler. Aus Branchensicht lagen Titel aus der Energieproduktion in der Gunst der Investoren vorn. Tauron Polska Energy verteuerten sich um 3,2 Prozent, Energa um 1,4 Prozent und Grupa Lotos um 1,1 Prozent. PGE-Aktien legten um 0,8 Prozent zu.

In Prag rückte der Leitindex PX um 0,22 Prozent auf 1134,27 Punkte vor. Auch hier stiegen Aktien des Stromerzeugers CEZ um 2,1 Prozent. Bei den Finanzwerten legten Moneta Money Bank und Komercni Banka jeweils um 0,5 Prozent zu. Erste Group verloren dagegen gab es hingegen 1,3 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux schloss 0,06 Prozent höher auf 38 351,65 Punkte. Unter den Schwergewichten stiegen die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter um 0,9 Prozent. Zu den Verlierern gehörten MTelekom, die mit einem Abschlag von 0,9 Prozent in das Wochenende gingen./ste/APA/bek/stw