Aktien Osteuropa Schluss: Moskau schwächer - Sonst nochmals Osterfeiertag

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die meisten osteuropäischen Börsen sind am Montag geschlossen blieben. Wie zuvor schon am Karfreitag, wurde in Warschau, Prag und Budapest am Ostermontag erneut nicht gehandelt. Geöffnet war lediglich die Moskauer Börse: Der RTSI (RTS) zeigte sich dort am Montag mit 1124,97 Punkten 1,5 Prozent schwächer./tih/he