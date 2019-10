Aktien Osteuropa Schluss: Moskau und Budapest ziehen kräftig an

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Aufwärts ist es am Donnerstag mit den Kursen an Osteuropas Aktienbörsen gegangen. Besonders hoch fielen die Gewinne in Moskau und Budapest aus. In der ungarischen Hauptstadt war am Vortag wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt worden.

In Moskau rückte der RTSI Index (RTS) um 1,52 Prozent auf 1413,63 Punkte vor. Das war der höchste Stand seit Anfang Juli. Vom jüngsten Tief des Leitindex Anfang Oktober hat sich dieser mittlerweile um fast neun Prozent erholt.

In Budapest stieg der Leitindex Bux um 1,50 Prozent auf 42 475,83 Punkte. Er kletterte den fünften Handelstag in Folge. Gestützt wurde er vor allem von den deutlichen Kursgewinnen der Aktien der OTP Bank von 3,1 Prozent und des Pharmakonzerns Gedeon Richter, die um 1,53 Prozent zulegten.

In Prag schloss der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) bereits den zwölften Handelstag in Folge mit Gewinnen. Der PX stieg um 0,74 Prozent auf 1067,14 Punkte. Unter den Einzelwerten legten die Aktien des Softwarekonzerns Avast mit 2,5 Prozent und die Titel der auf Hygienetextilien spezialisierten PFNonwovens mit 1,14 Prozent deutlich zu. Schwächster Titel im PX waren die Anteilsscheine des Medienunternehmens CETV mit einem Minus von 1,62 Prozent.

Die Warschauer Börse blieb dagegen etwas zurück: Der Wig-30 stieg um 0,10 Prozent auf 2499,83 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,11 Prozent auf 58 012,97 Zähler zu. Hier bremsten die Verluste der Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen von 3,75 Prozent. Schwach zeigten sich außerdem die Versorgerwerte PGE mit minus 2,02 Prozent und Tauron mit minus 1,80 Prozent./dkm/APA/bek/jha/