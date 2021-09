Aktien Osteuropa Schluss: Moskau und Warschau melden Verluste

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben zum Wochenschluss am Freitag ein gemischtes Bild präsentiert.

In Warschau verlor der polnische Leitindex Wig-20 1,03 Prozent auf 2333,01 Zähler. An der Spitze des Wig-20 kletterten Allegro um 2,44 Prozent und JSW um 2,91 Prozent nach oben. CD Projekt verloren hingegen 0,69 Prozent, KGHM 1,93 Prozent und PKN Orlen 1,32 Prozent.

Auch in Moskau ging der Leitindex mit Verlusten in das Wochenende. So gab der RTS-Index (RTS) 0,60 Prozent auf 1745,04 Punkte nach. Allerdings war der russische Leitindex in den vergangenen zwei Monaten um fast 13 Prozent gestiegen.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent bei 1305,24 Punkten. Die Bankenwerte konnten größtenteils zulegen. So gewannen Komercni Banka (Komercni Banka AS) 1,12 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) 0,84 Prozent. Aber auch die Aktien der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) stiegen um 1,93 Prozent. Auf der Gegenseite verloren Moneta Money Bank 0,23 Prozent. Gegen den positiven Gesamttrend gaben auch die Versorgeraktien der CEZ (CEZ AS) um 0,21 Prozent nach.

Die Budapester Börse schloss ohne größere Veränderung. So notierte der Leitindex Bux zum Handelsende bei 52 376,91 Punkten, ein Plus von lediglich 45,6 Punkten oder 0,09 Prozent. Unter den Index-Schwergewichten verloren OTP 0,96 Prozent und Mol 0,08 Prozent. Mit einem Aufschlag von 3 Prozent konnten sich Gedeon Richter dem negativen Trend entziehen.szk/spo/APA/bek/men