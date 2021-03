Aktien Osteuropa Schluss: Nur Budapest etwas schwächer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend freundlich sind die wichtigsten Börsen Osteuropas am Freitag ins Wochenende gegangen. Eine teils gedämpfte Stimmung an den europäischen Leitbörsen belastete zum Wochenausklang nur den Handelsplatz in Budapest.

Der polnische Wig-20 gewann vor dem Wochenende 0,59 Prozent auf 2006,11 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,70 Prozent auf 59 443,12 Zähler zu. Mit Abstand umsatzstärkster Wert war CD Projekt. Die Papiere des Computerspieleherstellers kletterten um 2,5 Prozent hoch. Die am zweithäufigsten gehandelten Titel waren die des Schuheinzelhändlers CCC mit minus 2,3 Prozent. Bei den Aktien der führenden polnischen Bank PKO verbuchten Anleger ein Plus von 1,3 Prozent.

In Prag ging der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) mit plus 0,34 Prozent bei 1077,33 Punkten aus dem Handel. Das Vertrauen der Bürger in Tschechien in das Corona-Krisenmanagement der Regierung ist dramatisch gesunken. Nur rund ein Viertel ist laut einer Befragung der Ansicht, dass Ministerpräsident Andrej Babis und sein Minderheitskabinett aus Populisten und Sozialdemokraten die Situation gut beherrscht.

Unterstützung für den PX lieferte zum Wochenausklang vor allem die Erste Group. Die Titel der österreichischen Bank gewannen 1,9 Prozent. Komercni Banka (Komercni Banka AS) verteuerten sich um 0,44 Prozent, Moneta Money Bank gaben um 0,25 Prozent nach.

Im ungarischen Budapest gab der BUX um 0,17 Prozent auf 43 711,84 Zähler nach. Kurz vor dem Sitzungsende rutschte er ins Minus. Unter den Schwergewichten sanken am Berichtstag die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 1,9 Prozent. Am anderen Ende der Kursliste legten die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter um 1,8 Prozent zu.

An der Moskauer Börse ging es nach oben. Der RTS-Index (RTS) schloss 0,95 Prozent höher bei 1519,50 Punkten./ste/ger/APA/ajx/fba