Aktien Osteuropa Schluss: Prag und Moskau im Plus - Warschau und Budapest zu

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die am Mittwoch geöffneten osteuropäischen Börsen in Prag und Moskau haben mit Gewinnen geschlossen. In Warschau und Budapest wurde wegen Feiertagen nicht gehandelt.

In Prag schloss der PX (PX Prague Stock Exchange Index)-Index mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 1370,80 Punkte. Allgemein gab es unter den meisten PX-Werten nur relativ wenig Bewegung. Bei hohem Volumen gewannen Aktien des Stromversorgers CEZ (CEZ AS) 1,7 Prozent.

Die Börse in Moskau ging etwas höher aus dem Handel. Der RTS-Index (RTS) stieg um 0,79 Prozent auf 1088,42 Punkte./mik/ger/APA/tih/he