Aktien Osteuropa Schluss: Stillstand

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Stillstand hat am Montag an den großen osteuropäischen Aktienmärkten geherrscht. Sie schlossen sich damit der abwartenden Haltung der Anleger an den europäischen Leitbörsen an. In Moskau, Warschau und Prag schlossen die Börsenbarometer nahe ihren Schlusskursen vom Freitag. Lediglich in Budapest gaben die Kurse etwas stärker nach.

In Moskau beendete der RTSI Index den Handel um 0,06 Prozent höher mit 1399,55 Zählern. In Warschau schloss der Wig-30 moderate 0,09 Prozent niedriger auf 2690,20 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,07 Prozent auf 60 582,98 Zähler.

Verluste wiesen dort Aktien aus dem Energiesektor auf. Die Titel des Raffinerieunternehmens Grupa LOTOS büßten 3,6 Prozent ein. PGNiG (Polskie Gorn Naft I Gazo) (Polish Oil & Gas) fielen um 2,3 Prozent. Die Aktien von CCC verloren 4,8 Prozent. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) hatten die Titel des Schuh- und Modekonzerns von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft.

In Prag zeigte sich der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) am Ende prozentual unbewegt mit 1052,12 Punkten. Kursgewinne gab es im Finanzsektor. Die Papiere des Schwergewichts Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 0,9 Prozent. Geringer fielen die Aufschläge bei Aktien der Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit 0,3 Prozent und bei Moneta Money Bank mit 0,6 Prozent aus.

An der Budapester Börse gab der Leitindex Bux gab um 0,58 Prozent auf 40 777,08 Punkte nach. Unter den Schwergewichten absolvierten Gedeon Richter die auffälligste Kursbewegung, die Titel des Pharmaunternehmens büßten 2,5 Prozent ein. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) verloren 1,5 Prozent./ste/APA/bek/jha