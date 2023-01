Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend deutlich im Plus - Moskauer Börse im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag großteils mit Gewinnen geschlossen. Lediglich der Aktienmarkt in Moskau verbuchte ein knappes Minus.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) beendete den Tag mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 1320,41 Punkten. Stark gefragt waren nach vorgelegten Quartalszahlen die Aktien des Energiekonzerns CEZ (CEZ AS). Sie gewannen 4,5 Prozent.

In Budapest stieg der BUX um 1,23 Prozent auf 46 817,92 Zähler. Angetrieben wurde er vor allem von den Kursgewinnen der MOL-Aktie. Die Titel des Ölkonzerns stiegen um 2,9 Prozent.

Der polnische Wig-20 gewann 1,35 Prozent auf 1911,61 Punkte. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,17 Prozent auf 61 235,79 Zähler. Bei hohem Volumen waren in Warschau die Aktien der Internetauktions-Plattform Allegro gefragt. Sie stiegen um 3,2 Prozent und die des Einzelhändlers Dino Polska rückten um 2,9 Prozent vor.

Der russische RTS-Index (RTS) schloss dagegen mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 985,85 Punkten./APA/ck/nas