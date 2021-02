Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Finanzwerte steigen deutlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. Insbesondere Finanzwerte stützten die Aktienindizes der Region; Bankaktien profitierten von der Hoffnung auf nachhaltig höhere Zinsen. Nur in Polen ging der Leitindex Wig-20 mit Verlusten aus dem Handel. Er schloss um 0,07 Prozent tiefer bei 1936,47 Punkten.

Der breiter gefasste Wig legte um 0,19 Prozent auf 57 706,40 Zähler zu. Die Aktien der Alior Bank sprangen dabei um 7,7 Prozent in die Höhe. Die Papiere von Pekao gewannen vier Prozent und die von PKO Bank Polski 2,7 Prozent.

In Budapest steig der ungarische Leitindex BUX um 1,89 Prozent auf 43 999,47 Punkte. Die höchsten Kursaufschläge verbuchten die Anteilsscheine von OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit plus 2,4 Prozent.

Der tschechische Aktienindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss mit einem Plus von 1,40 Prozent bei 1067,84 Punkten. Auch in Prag waren Bankenwerte stark nachgefragt, wobei Komercni 2,6 Prozent gewannen.

Hinauf ging es auch in Moskau. Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 0,31 Prozent auf 1450,39 Punkte./sto/ste/APA/la/fba