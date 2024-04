Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Moskauer Börse schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben sich am Montag überwiegend höher aus dem Handel verabschiedet. Der Aktienmarkt in Moskau schloss unterdessen etwas leichter. Die deutlichsten Zuwächse gab es in Budapest.

Der BUX legte um weitere 1,26 Prozent auf 67 885,92 Einheiten zu, nachdem der ungarische Leitindex bereits am Freitag 1,4 Prozent gewonnen hatte. Mit weitem Abstand umsatzstärkster Wert war wieder einmal die Aktie der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank, die um zwei Prozent zulegte.

An der Warschauer Börse gab es ebenfalls klare Gewinne: Der Wig-20 rückte um 1,16 Prozent auf 2507,84 Zähler vor. Der breiter gefasste WIG gewann 1,10 Prozent auf 85 375,30 Zähler.

Mit seinem Zahlenwerk stand der Computerspieleentwickler Playway im Blick. Die Titel verbuchten ein Plus von 0,7 Prozent. Comarch gaben nach vorgelegten Zahlen des Softwareentwicklers um 2,4 Prozent nach.

In Prag verbuchte der Leitindex PX ein Plus von 0,47 Prozent auf 1550,68 Punkte. Unter den Schwergewichten stieg die Aktie des Energieversorgers CEZ (CEZ AS) um 1,2 Prozent, während die Papiere der Bank Erste Group (Erste Group Bank) 0,8 Prozent verloren.

In Moskau rutschte der russische RTS-Index (RTS) um 0,41 Prozent auf 1177,42 Punkte ab./ste/ger/APA/ck/he