Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Prag deutlich im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. Deutlich nach oben ging es in Warschau. Der polnische Wig-20 stieg um 1,00 Prozent auf 1699,68 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,69 Prozent auf 55 245,45 Punkte zu. Gut unterwegs waren Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen mit plus 1,13 Prozent. Steil nach oben ging es mit JSW, die Aktien des Kohlekonzerns stiegen um 12,5 Prozent.

Mit einem knappen Plus schloss die Börse Budapest. Der BUX legte um 0,28 Prozent auf 43 099,47 Punkte zu. Unter den Schwergewichten stiegen OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 2,5 Prozent. Titel des Ölkonzerns MOL verloren hingegen 1,8 Prozent.

An der Prager Börse fiel der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 1,35 Prozent auf 1238,77 Punkte. Keine klare Richtung fanden Bankwerte. Während es bei Erste Group (Erste Group Bank) (minus 3,7 Prozent) und Komercni Banka (Komercni Banka AS) (minus 2,6 Prozent) klar nach unten ging, konnten Moneta Money Bank um 0,5 Prozent zulegen.

Ein Plus gab es in Moskau. Der RTS-Index (RTS) beendete den Tag mit einem Aufschlag von 2,28 Prozent auf 1162,30 Punkte./mik/spo/APA/edh/he