Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen, nachdem am Vorabend noch deutliche Verluste verbucht worden waren. Besonders in Warschau und Budapest wurden klare Zuwächse registriert.

Für den BUX in Ungarn ging es um 1,05 Prozent auf 66 115,42 Punkte hinauf. MOL schlossen knapp zwei Prozent höher. Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) und OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank gewannen jeweils rund 1 Prozent.

Der Warschauer Wig-20 stieg um 1,66 Prozent auf 2432,32 Zähler. Für den WIG ging es um 1,37 Prozent auf 82 393,93 Punkte hinauf. Klare Zuwächse verbuchten die Titel des Ölkonzerns Orlen (PKN ORLEN), die um 2,7 Prozent zulegen konnten. Bei den schwer gewichteten Banken PKO (PKO Bank Polski) Bank Polski und Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) wurden Gewinne von jeweils mehr als zwei Prozent verbucht.

In Prag legte PX-Index (PX) um 0,04 Prozent auf 1547,54 Zähler zu. Während die schwer gewichteten Anteile von CEZ (CEZ AS) Abgaben von 0,5 Prozent verzeichneten, gewannen die Prager Notierungen von Erste Group (Erste Group Bank) 0,3 Prozent. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) gaben um 0,9 Prozent nach. VIG (Vienna Insurance) legten um 1,5 Prozent zu.

In Moskau wurden leichte Abgaben verzeichnet. Dort verlor der RTS-Index (RTS) 0,10 Prozent auf 1154,28 Punkte./sto/mik/APA/bek/he