Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch im freundlichen gesamteuropäischen Marktumfeld mehrheitlich mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Im Plus schlossen Budapest, Warschau und Moskau.

Einzig der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) beendete den Tag mit einem knappen Minus von 0,05 Prozent bei 908,57 Punkten. Auch die meisten Standardwerte in Prag bewegten sich kaum von der Stelle. Nur CETV (Central European Media Enterprises) gaben etwas stärker nach und verloren 1,30 Prozent.

Der ungarische Aktienindex BUX legte um 0,91 Prozent auf 35 915,81 Punkte zu. Unter den Index-Schwergewichten stiegen die Aktien des Pharmakonzerns Richter um 2,08 Prozent.

Der polnische Wig-20-Index rückte um 1,49 Prozent auf 1848,35 Punkte zu. Der mit Abstand größte Gewinner im Index waren CD Project. Die Titel des Spieleherstellers stiegen um 7,11 Prozent. Die Anteile des Minenkonzerns KGHM gewannen 2,92 Prozent.

Leicht nach oben ging es in Moskau, wo der russische RTS um 0,48 Prozent auf 1273,24 Punkte stieg./mik/APA/ajx/eas