Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher - Budapest erneut tiefer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend höher geschlossen. Impulsgebende Wirtschaftsdaten waren sowohl in der CEE-Region als auch im internationalen Umfeld Mangelware.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg in Tschechien um 1,55 Prozent auf 1513,01 Punkte. Getragen wurde der Leitindex unter anderem von Zuwächsen bei den Prager Notierungen von Erste Group (Erste Group Bank), die sich auf 1,6 Prozent beliefen. Vig (Vienna Insurance) stiegen ebenfalls deutlich um 1,5 Prozent. Sehr fest zeigten sich darüber hinaus die Wertpapiere von CEZ (CEZ AS), die Aufschläge von 2,6 Prozent verbuchten.

Der ungarische Leitindex BUX gab dagegen erneut nach und sank um 0,27 Prozent auf 64 830,30 Punkte. OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank verloren unter den schwer gewichteten Titeln 0,6 Prozent. Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) verloren 0,4 Prozent und Mil 0,2 Prozent.

An der Warschauer Börse wurden leichte Gewinne registriert. Der Wig-20 (WIG 20) legte nach seinem starken Vortag um weitere 0,30 Prozent auf 2394,81 Zähler zu. Der WIG stieg um 0,34 Prozent auf 81 560,33 Zähler.

Stark unterwegs waren die Aktien von LPP, die um annähernd 7 Prozent in die Höhe zogen. Unter den Einzelhandelswerten stiegen Allegro (Allegroeu Registered) um 1,4 Prozent. Der Finanztitel PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) gab um über zwei Prozent nach. Der Ölwert Orlen (PKN ORLEN) verlor 1,3 Prozent.

Die Moskauer Börse verzeichnete Zuwächse. Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 1,23 Prozent auf 1129,95 Zähler./sto/mik/APA/bek/he