Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher - Warschau sehr fest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend höher geschlossen. Deutlich nach oben ging es vor allem mit den Aktienmärkten in Warschau und Moskau. Schwächer präsentierte sich lediglich der Handelsplatz in Budapest.

Der PX in Prag stieg um 0,41 Prozent auf 1534,34 Punkte. Hier zog die Aktie des Schwergewichtes Erste Group (Erste Group Bank) mit einem Kursplus von 1,8 Prozent den tschechischen Leitindex etwas nach oben. Die Branchenkollegen Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) mit minus 0,7 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit plus 0,4 Prozent schlugen verschiedene Richtungen ein.

Der ungarische Bux verbuchte nach einem Dreh ins Minus im Späthandel einen Rückgang von 0,25 Prozent auf 69 661,21 Zähler. Auffällig nach oben kletterte bei sehr hohen Umsätzen die Aktie des Telekomunternehmens MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) mit einem Plus von 2,7 Prozent. Laut Analysten der Erste Group startete das Unternehmen zur Wochenmitte ein Aktienrückkaufprogramm und dies sei unterstützend für den Kurs.

In Warschau ging es mit den Aktienkursen deutlich nach oben. Der Wig-20 stieg um 1,49 Prozent auf 2491,74 Punkte. Der marktbreite WIG legte um 1,33 Prozent auf 86 385,81 Zähler zu. Stark präsentierten sich die Bankenwerte PKO (PKO Bank Polski) und Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) mit Kursaufschlägen von 2,1 und 2,6 Prozent. Beide Werte waren auch die umsatzstärksten Titel am polnischen Handelsplatz.

Merklich aufwärts ging es am Ende für die russische Börse nach zwischenzeitlich deutlichen Verlusten. Der RTS-Index (RTS) stieg um 2,40 Prozent auf 1154,23 Zähler./ste/mik/APA/bek/jha/