Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend kaum verändert - Moskaus Börse geschlossen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag mehrheitlich kaum verändert geschlossen. An der Börse in Moskau wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

In Ungarn kletterte der BUX um 0,56 Prozent auf 51 956,74 Zähler. Als umsatzstärkster Titel stieg die Aktie der OTP-Bank um 1,66 Prozent. Das Pharma-Papier Gedeon Richter legte um 0,17 Prozent zu. Die Aktie der Ölgesellschaft MOL hingegen sank um 0,38 Prozent.

In Polen, wo tags zuvor die Handelsräume feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, endete der Leitindex Wig-20 mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 2311,93 Einheiten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,14 Prozent auf 70 850,99 Punkte zu. An der Spitze der Kursgewinner standen die Bergbau-Aktien von JSW mit einem Aufschlag von 4,93 Prozent, gefolgt von Allegro, die 4,18 Prozent anzogen.

In Tschechien sank das Börsenbarometer PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,13 Prozent auf 1427,02 Zähler. Erste Group (Erste Group Bank) verbuchten ein Plus von 1,29 Prozent, die Papiere der Branchenkollegin Komercni Banka (Komercni Banka AS) sanken um 0,48 Prozent und Moneta Money Bank gaben um 0,43 Prozent nach./APA/ck/he