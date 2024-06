Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich mit Kursgewinnen geschlossen. Die deutlichsten Gewinne verbuchte der Prager Aktienmarkt, Abschläge gab es hingegen in Moskau.

Der PX kletterte am tschechischen Handelsplatz um 1,38 Prozent auf 1545,91 Einheiten nach oben. Die im Index vertretenen Papiere gingen fast einheitlich mit Kursgewinnen aus dem Handel - angeführt von Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as), die um 2,5 Prozent anzogen. Aber auch Branchenkollege Komercni Banka (Komercni Banka AS) zeigten sich mit plus 1,6 Prozent sehr fest. Erste Group (Erste Group Bank) stiegen 0,7 Prozent.

Der BUX in Ungarn schlos 0,84 Prozent höher mit 72 094,79 Zählern. Umsatzstärkste Titel waren wie schon am Vortag OTP (Orságos Takar És Ker BK ON), die um 0,9 Prozent anzogen. Auch Richter Gedeon (plus 1,1 Prozent) und MOL (plus 1 Prozent) wurden gekauft.

In Polen legte der Wig-20 um 0,53 Prozent auf 2561,27 Zähler zu. Der marktbreite WIG gewann 0,54 Prozent auf 88 613,67 Punkte. Die Banktitel mBank (plus 3,6 Prozent) und Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) (plus 1,8 Prozent) führten die Liste der Kursgewinner in Warschau an.

Die russische Börse kam am Freitag von den Vortagesgewinnen wieder etwas zurück. Der RTS fiel in Moskau 0,79 Prozent auf 1.158,85 Einheiten./kat/spa/APA/mis