Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend tiefer - Kein Handel in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mehrheitlich im Minus geschlossen. Lediglich der Aktienmarkt in Warschau legte zu. An den übrigen Märkten lasteten weiterhin der Angriff Russlands auf die Ukraine sowie die schweren Sanktionen des Westens gegen den Kreml auf den Kursen. Die Moskauer Börse blieb am Montag wegen der aktuellen Lage geschlossen.

Der ungarische Bux-Index (BUX) rutschte um 4,45 Prozent auf 43 731,25 Punkte ab, nachdem er sich am Freitag noch um über sechs Prozent erholt hatte. In einem europaweit stark unter Druck stehenden Bankensektor rauschten die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 13,6 Prozent in die Tiefe. Die Papiere des Ölkonzerns Mol verbuchten hingegen ein Plus von 5,3 Prozent. Gedeon Richter mussten ein Minus von 1,6 Prozent hinnehmen.

Der tschechische Aktienindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) schwächte sich zum Wochenstart um 2,12 Prozent auf 1353,41 Punkte ab. Auch auf den PX drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. Die auch in Prag notierten Titel der österreichischen Erste Group (Erste Group Bank) büßten 9,2 Prozent ein. Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Moneta Money schwächten sich jeweils um etwas mehr als zwei Prozent ab.

Zuwächse gab es hingegen in Warschau zu sehen. Der polnische Wig-20 stieg um 1,48 Prozent auf 1999,88 Punkte. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten in Polen zeigte die JSW-Aktie mit einem Kurssprung von fast 18 Prozent. Die Papiere des Kupferunternehmens KGHM verzeichneten ein Plus von 6,3 Prozent. Im Finanzbereich gaben PZU (minus 5,3 Prozent), Bank Pekao (minus 2,5 Prozent) und PKO Bank (minus 1,0 Prozent) einheitlich nach./ste/mik/APA/edh/stw