Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag überwiegend tiefer geschlossen. Lediglich in Tschechien entzog sich der Börsenindex dem Trend. Angesichts der feiertagsbedingten Handelspause an der Wall Street blieben am Nachmittag Impulse aus den Vereinigten Staaten aus.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag ging 0,06 Prozent höher bei 1285,93 Punkten aus dem Handel. Größere Kursbewegungen wiesen die Aktien von VIG mit minus 0,7 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit plus 0,9 Prozent auf. Abseits der Schwergewichte stiegen die Aktien von Pilulka deutlich. Die Anteilscheine des Online-Drogeriehändlers gewannen über fünf Prozent.

Der ungarische BUX verlor 0,29 Prozent auf 50 206,79 Zähler. Größere Abgaben verzeichneten Gedeon Richter mit minus 0,8 Prozent. OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) sanken um 0,3 Prozent. Dagegen legten MOL um 0,2 Prozent und MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 0,4 Prozent zu.

Der polnische Wig-20 gab um 1,06 Prozent auf 2056,53 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig verlor 0,7 Prozent auf 67 473,88 Zähler. Unter Druck standen Finanztitel. So verloren die Aktien von PKO Bank Polski 1,4 Prozent und Pekao 1,5 Prozent. PZU sanken um 1,7 Prozent.

Ein moderates Minus von 0,2 Prozent verbuchten die schwer gewichteten Wertpapiere von Orlen. Der polnische Mineralölkonzern will in Österreich 266 Turmöl-Tankstellen von der Doppler-Gruppe übernehmen. Unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen, soll der Verkauf Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 über die Bühne gehen.

Nach einem positiven Wochenstart ging es am Dienstag in Moskau nach unten. Der russische RTS verlor 0,55 Prozent auf 987,43 Punkte und fiel zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Mitte April./sto/spa/APA/bek/he