Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Bux etwas höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend tiefer geschlossen. Besonders deutlich ging es in Prag und Warschau nach unten. Budapest schloss etwas höher.

An der Prager Börse beendete der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) den Tag mit einem Minus von 1,47 Prozent bei 1184,16 Punkten. Größere Abschläge gab es bei Bankwerten. So verloren Erste Group (Erste Group Bank) 2,8 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) fielen um 1,8 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich auch die Titel des Stromkonzerns CEZ (CEZ AS) mit minus 2,1 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX legte um 0,2 Prozent auf 43 097,98 Punkte zu. Die meisten Index-Schwergewichte zeigten sich kaum verändert.

Der polnische Wig 20 gab hingegen um 2,18 Prozent auf 1620,63 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,82 Prozent auf 52 711,02 Zähler. Unter Druck kamen in Warschau vor allem die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen: Sie verloren bei höheren Umsätzen 4,4 Prozent.

Die zuletzt starke Moskauer Börse erlitt moderate Verluste: Der russische RTS-Index (RTS) fiel um 0,65 Prozent auf 1.182,39 Zähler./mik/ste/APA/gl/he