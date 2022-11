Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Moskauer Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben. Kursgewinne gab es dagegen in Moskau. In Warschau waren die schwer gewichteten Bankaktien eine Belastung für den Aktienmarkt, aber auch in Prag und Budapest schlossen die Bankwerte mit Abschlägen.

Die Warschauer Börse zollte drei Gewinntagen in Folge ihren Tribut. Der Wig-20 gab um 1,60 Prozent auf 1741,17 Punkte nach. Für den breiter gefassten WIG ging es 1,26 Prozent auf 55 673,56 Zähler nach unten. Bei hohem Volumen gaben die Papiere der PKO Bank Polski 2,9 Prozent nach und die der Bank Pekao 2,2 Prozent.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag ging 0,60 Prozent leichter bei 1239,28 Einheiten aus dem Handel. Die schwer gewichteten Bankentitel Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Erste Group (Erste Group Bank) gaben 0,1 Prozent ab. Deutlicher fielen die Verluste der Moneta Money Bank aus. Hier ging es um 2,6 Prozent abwärts. Neben den Bankaktien schwächelten zudem die Versorger-Aktien von CEZ (CEZ AS) mit minus 0,8 Prozent.

In Ungarn verlor der BUX 0,07 Prozent auf 44 277,93 Punkte. Die Anteile der OTB Bank gaben bei hohem Volumen nur geringfügig nach. Die Aktien des Ölunternehmens MOL verloren 0,5 Prozent, während die Aktien von Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) um 0,4 Prozent stiegen.

An der Börse in Moskau ging es zur Wochenmitte dagegen moderat nach oben. Der RTS-Index (RTS) schloss 0,34 Prozent höher bei 1163,59 Punkten./spa/APA/ck/jha/