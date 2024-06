Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Nur Moskau im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen sind am Dienstag großteils mit deutlichen Abgaben aus dem Handel gegangen. In Warschau fielen die Verluste am höchsten aus. Auch in Budapest und Prag ging es nach unten. Dagegen legten die Kurse in Moskau zu. Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an - davor zeigen sich die Investoren zurückhaltend. Am Markt gilt eine Senkung des aktuell bei 4,5 Prozent liegenden Leitzinses als sehr sicher.

An der Warschauer Börse sackte der Wig 20 (Wig-20) um 2,53 Prozent auf 2433,81 Punkte ab. Der breiter gefasste WIG büßte 2,14 Prozent auf 84 978,57 Zähler ein. Die Anleger mieden vor allem Bankenwerte. So sackten PKO (PKO Bank Polski) Bank um 4,8 Prozent ab. Die Titel der Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) Bank sanken um 3,4 Prozent. Alior (Alior Bank) gaben um 5,4 Prozent nach und mBank fielen um 4,2 Prozent.

In Prag verlor der tschechische Leitindex PX 0,97 Prozent auf 1537,37 Punkte. Abgaben von 2,3 Prozent verzeichneten die Aktien von Komercni Banka (Komercni Banka AS). Für den Branchenkollegen Erste Group (Erste Group Bank) Bank ging es um 2,2 Prozent nach unten. Gewinne von 0,2 Prozent verbuchten hingegen die Papiere von Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as).

Der ungarische Leitindex BUX sank um 1,55 Prozent auf 68 385,55 Punkte. Hier verloren die Aktien von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank 2,1 Prozent. Die Aktien des Pharmariesen Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) gaben um 2,0 Prozent nach. Die Titel von MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) verloren 1,3 Prozent.

Die zuletzt schwache Moskauer Börse stemmte sich indes gegen den Trend: Der russische RTS-Index (RTS) schloss mit einem Zuwachs von 1,78 Prozent mit 1131,34 Punkten./mha/ger/APA/gl/ngu