Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Nur Prag legt zu

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Lediglich in Prag folgten die Kurse der freundlichen Entwicklung an Europas Leitbörsen. Im Fokus stand der angelaufene G-20-Gipfel in Japan. Mit Spannung wird vor allem das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Widersacher Xi Jinping am Samstag in Osaka erwartet.

Der Moskauer RTS-Index (RTS) verlor 0,54 Prozent auf 1380,52 Punkte.

In Warschau ging es für den Wig-30 -Index um 0,37 Prozent auf 2675,56 Punkte nach unten. Der breiter gefasste Wig sank um 0,18 Prozent auf 60 187,43 Zähler.

In einer Branchenbetrachtung ging es vor allem mit Bankenwerten klar in den Minusbereich. Bank Zachodni verloren ebenso wie Alior Bank 1,5 Prozent. Bei der MBank gab es ein Minus von 1,2 Prozent. Die Titel des Branchenprimus PKO Bank büßten 0,3 Prozent ein.

An der am Vortag besonders freundlichen Budapester Börse sank der ungarische Leitindex Bux um 0,40 Prozent auf 40 279,31 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,4 (zuletzt: 10,4) Milliarden ungarische Forint. Auf Wochensicht büßte der Index 0,27 Prozent ein.

Unter den Schwergewichten zeigten am Freitag die Titel der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit minus 0,9 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die OTP-Anteilscheine verbuchten damit ein Wochenminus von 3,8 Prozent. Keine prozentuale Bewegung gab es bei den Aktien von Mol und MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications). Die Papiere des Pharmaunternehmens Gedeon Richter sanken um 0,3 Prozent.

In Prag dagegen schaffte der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) ein Plus von 0,37 Prozent auf 1041,73 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,50 (Vortag: 0,39) Milliarden tschechischen Kronen.

Klar aufwärts ging es mit einigen schwer gewichteten Banken. Die Aktien der Erste Group verzeichneten ein Plus von 1,1 Prozent. Bei der Moneta Money Bank gab es ein Kursplus von 0,7 Prozent. Komercni Banka (Komercni Banka AS) verloren hingegen 0,9 Prozent.

Im Energiebereich schlossen CEZ (CEZ AS) mit einem Minus von 0,5 Prozent. Die Telekomaktie O2 C.R. gewann drei Prozent./ste/APA/gl/he