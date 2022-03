Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Dritter starker Tag an Moskauer Börse

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Weiterhin ist die Nervosität hoch. Der Krieg in der Ukraine belastet ebenso wie Inflationssorgen. Die angespannte Stimmung an den Märkten hatte sich am Nachmittag noch verstärkt, als bekannt wurde, dass ausländische Kunden russisches Gas von diesem Freitag an in Rubel zahlen müssen.

Ein von Präsident Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret legt die Details für das umstrittene Prozedere fest, das weit über eine Zahlungsformalität hinausgeht. Es könnte eine neue Eskalationsstufe im Streit mit dem Westen heraufbeschwören, der Forderungen nach einer Bezahlung in der russischen Währung bisher abgelehnt hat. Eine zentrale Aufgabe kommt in dem von Putin dekretierten Zahlungsregime der Gazprombank zu. Sie soll praktisch als Vermittlungsinstanz agieren.

Der ungarische Leitindex BUX fiel am Donnerstag erneut und büßte 2,54 Prozent auf 44 726,28 Punkte ein. Die Aktie des Index-Schwergewichts OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) rutschte wieder ab und verlor fast vier Prozent. Auch das Papier des Pharmakonzerns Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) gab erneut nach und sank um 4,10 Prozent. Die Öl-Aktie Mol sanken um 0,68 Prozent.

An der Warschauer Börse ging es ebenfalls bergab. Der Leitindex Wig-20 sackte um 2,13 Prozent auf 2133,05 Einheiten ab. Der breiter gefasste WIG verlor 1,53 Prozent auf 64 900,36 Zähler. Anteilsscheine des Einzelhändlers LPP büßten 8,24 Prozent ein. Die Aktien des Videopiel-Entwicklers CD Projekt gaben um 4,34 Prozent nach. Dagegen legte der Titel des Ölkonzerns PKN Orlen um 0,53 Prozent zu.

An der Prager Börse stieg der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,21 Prozent auf 1367,33 Punkte. Der Energieversorger CEZ (CEZ AS) gewann 3,35 Prozent. Bankwerte schwächelten: Die tschechischen Notierungen der Erste Group (Erste Group Bank) verloren 1,82 Prozent, Komercni Banka (Komercni Banka AS) gaben um 0,29 Prozent nach und Moneta Money Bank schlossen geringfügig um 0,06 Prozent leichter.

Den dritten Tag in Folge stark aufwärts ging es an der Moskauer Börse. Der russische RTS-Index (RTS) legte um 7,59 Prozent auf 1021,28 Punkte zu./kat/APA/ck/jha/