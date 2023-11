Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag den Handel ohne klare Richtung verlassen. Nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA wird vor dem Wochenende an der Wall Street nur zeitlich verkürzt gehandelt und dementsprechend ruhig verlief auch der Handelstag in Europa.

In Prag gewann der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,13 Prozent auf 1387,64 Punkte. Die Schwergewichte CEZ (CEZ AS) und Erste Group (Erste Group Bank) gingen in verschiedene Richtungen. Die Papiere des Energieunternehmens büßten 0,9 Prozent ein, während die Titel der auch in Prag notierten österreichischen Bank um 0,1 Prozent stiegen. Bei Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) gab es Zuwächse von 0,7 beziehungsweise 0,6 Prozent.

Der Budapester Leitindex BUX ging mit einem Minus von 0,74 Prozent bei 56 091,37 Zählern in das Wochenende. Auf Wochensicht gab er damit um 1,6 Prozent nach. Hier waren am Freitag die Mol-Aktien (MOL) der umsatzstärkste Wert, die Papiere des Ölunternehmens gaben um 0,7 Prozent nach. Die Anteile der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) sanken um 0,9 Prozent.

Am Warschauer Aktienmarkt legte der Leitindex Wig-20 (WIG 20) um 0,11 Prozent auf 2228,01 Punkte zu. Der breit gefasste WIG gewann 0,03 Prozent auf 74 469,99 Zähler.

Asseco Poland (Asseco Poland) schlossen nach Zahlenvorlage mit einem Abschlag von fünf Prozent. Die Analysten von Erste Group bewerteten die Ergebnisse des Softwareherstellers für das abgelaufene Jahresviertel als weitgehend im Rahmen der Erwartungen und der vorläufigen Zahlen. Auch Wittchen legte Ergebnisse vor, die Aktien des Lederwarenherstellers verbuchten ein Minus von 1,1 Prozent. Pepco (Pepco Group) zogen hingegen um fast sechs Prozent hoch. Erste Group hatte die Bewertung des Einzelhandelsunternehmens mit dem Anlagevotum "Buy" gestartet.

In Moskau gab es Abschläge. Der RTS-Index (RTS) schloss 0,51 Prozent schwächer bei 1143,15 Punkten./ste/kat/APA/ajx/he