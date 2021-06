Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Verluste an Börsen in Ungarn und Polen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag wenig verändert geschlossen. Inmitten einer gemischten internationalen Anlegerstimmung gab es nach den Kursgewinnen vom Wochenausklang zum Auftakt der neuen Handelswoche nur wenig Bewegung.

Der ungarische BUX-Index sank um 0,05 Prozent auf 48 255,90 Punkte, nachdem er am Freitag noch 1,8 Prozent gewonnen hatte. Unter den Bux-Schwergewichten zeigte die Aktie des Pharmaunternehmens Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) mit minus 2,3 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Mol-Aktie verlor 1,2 Prozent, während die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 1,9 Prozent stiegen.

In Warschau gab der Wig-20 um 0,35 Prozent auf 2246,63 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig verlor 0,16 Prozent auf 66 771,72 Punkte. Die vier umsatzstärksten Aktien waren am Berichtstag KGHM mit minus 1,4 Prozent, PZU mit minus 1,5 Prozent, CD Projekt mit minus 0,8 Prozent und PKO Bank mit minus 1,7 Prozent.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss 0,14 Prozent höher auf 1180,23 Punkten. Überwiegend positive Vorzeichen herrschten im Finanzbereich vor. Die auch in Prag gelistete österreichische Erste Group (Erste Group Bank) konnte ein Plus von 1,5 Prozent verbuchen. Moneta Money Bank legten um 0,4 Prozent zu. Komercni Banka (Komercni Banka AS) gaben hingegen um 0,1 Prozent nach. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) verloren 1,0 Prozent.

In Moskau legte der RTS-Index (RTS) um 0,36 Prozent auf 1652,99 Punkte zu./APA/ck/he