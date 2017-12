Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich zum Jahresende

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Richtungslos haben Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am letzten Handelstag des Jahres geschlossen. Der russische Leitindex RTSI (RTS) stieg um 0,33 Prozent auf 1154,43 Zähler.

In Warschau endete der Wig-30 0,67 Prozent tiefer bei 2825,27 Punkten. Der breiter gefasste Wig-Index schwächte sich um 0,48 Prozent auf 63 746,20 Punkte ab. Dennoch ging für den polnischen Aktienmarkt ein sehr erfolgreiches Börsenjahr zu Ende. Der Wig verzeichnete ein Plus von rund 23 Prozent. Unter den Einzelwerten fielen am Freitag die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen um 3,1 Prozent. Die Papiere des Raffinerieunternehmens Grupa LOTOS gaben um 1,7 Prozent nach und Energa verbilligten sich um 2,1 Prozent. Unter den Finanzwerten kamen MBank-Titel ebenfalls um 2,1 Prozent zurück. PKO Bank mussten ein Kursminus von 0,9 Prozent verbuchen.

In Budapest gewann der Leitindex BUX 0,51 Prozent auf 39 377,31 Punkte und beendete ein erfolgreiches Jahr mit einem Jahresplus von rund 23 Prozent. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Schwergewichten zeigten zum Jahresultimo die MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt)-Aktien mit einem Zuwachs von 1,25 Prozent. Dahinter verteuerten sich die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) um 0,3 Prozent. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) verbilligten sich leicht um 0,2 Prozent. Bei der Pharmaaktie Gedeon Richter gab es ein kleines Minus von 0,07 Prozent zu sehen.

In Prag sank der PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,04 Prozent auf 1078,16 Punkte, verbuchte im Jahr 2017 aber einen Gewinn von knapp 17 Prozent. Unter den Einzelwerten gingen am Freitag die Schwergewichte CEZ (CEZ AS) (minus 0,4 Prozent) und Erste Group (Erste Group Bank) (minus 0,6 Prozent) schwächer aus dem Handel. Komercni Banka (Komercni Banka AS) verteuerten sich um 0,2 Prozent. Moneta Money Bank zeigten mit minus 0,06 Prozent nur wenig Veränderung./ste/APA/edh/men