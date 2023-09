Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag - Warschau und Budapest ziehen an

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Unter den wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkten haben am Freitag Prag deutlich und Moskau mäßig nachgegeben. Dagegen ging es in Budapest und mehr noch in Warschau bergauf.

Der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index) sackte um 1,16 Prozent auf 1321,69 Zähler ab. Die sehr schwachen Bankaktien drückten den tschechischen Leitindex zum Wochenausklang ins Minus. Erste Group (Erste Group Bank) fielen um 1,5 Prozent, Komercni Banka (Komercni Banka AS) verbilligten sich um 2,3 Prozent und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) kamen um 2,5 Prozent zurück.

Laut Erste Group sorgte eine Ankündigung der tschechischen Zentralbank für deutlichen Verkaufsdruck bei den Bankenwerten. Die Notenbank streicht ab dem 5. Oktober die Zinsen auf die gesetzlichen Mindestreserven von derzeit 7 Prozent. Dies wird einen massiv negativen Einfluss auf die Einnahmen der Banken haben, erwarten die Analysten.

In Moskau schloss der RTS-Index (RTS) mit einem Minus von 0,16 Prozent auf 1012,40 Zähler, nachdem er am Vortag 2,36 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Der Wig 20 in Warschau gewann hingegen am Freitag 0,86 Prozent auf 1943,99 Punkte. Der breiter gefasste WIG schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 66 542,34 Stellen.

Unter den polnischen Einzelwerten verbuchten Ciech ein Plus von zehn Prozent. Die Zweitquartalsergebnisse des Chemieunternehmens wurden von den Experten der Erste Group als gemischt bewertet. Das operative Ergebnis (Ebitda) lag leicht über den Erwartungen, während der Gewinn unter dem Strich die Prognosen verfehlte.

Huuge Games verbilligten sich nach Zahlenvorlage um zwei Prozent. Das Ebitda des Spielentwicklers überraschte im zweiten Geschäftsquartal laut Erste Group indes positiv.

An der Budapester Börse verzeichnete der BUX ein Plus von 0,47 Prozent auf 56 856,01 Punkte. Er verbuchte damit einen Wochengewinn von 2,4 Prozent. Die auffälligste Bewegung unter den ungarischen Schwergewichten zeigte Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon). Die Titel des Pharmaunternehmens stiegen um 2,3 Prozent./ste/ger/APA/gl/ngu