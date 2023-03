Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheidung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Mittwoch vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Die meisten Experten gehen inzwischen von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus, während vor dem Bankendebakel in der US-Finanzbranche noch mit 0,50 Punkten gerechnet worden war.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag fiel nach zwei freundlichen Handelstagen um 1,18 Prozent auf 1328,68 Punkte. Unter den schwer gewichteten Titeln gaben die Papiere des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) um 2,9 Prozent nach. Unter den Bankaktien sanken Komercni Banka (Komercni Banka AS) um 0,9 Prozent, Moneta Money Bank verloren 0,4 Prozent und die Papiere der österreichischen Erste Group (Erste Group Bank) gaben um 0,3 Prozent nach.

Der BUX ging in Budapest mit minus 0,45 Prozent auf 41 962,45 Zähler aus dem Tag. Die Anteile des Pharmaunternehmens Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) büßten 2,6 Prozent ein und die der Ölgesellschaft MOL 1,6 Prozent. Für die Titel der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) ging es indes um 1,5 Prozent nach oben, MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) stiegen um 0,9 Prozent.

In Warschau wurden nach Gewinnen seit dem Wochenbeginn ebenfalls Verluste registriert. Der Wig-20 sank um 0,69 Prozent auf 1707,29 Punkte. Der breite WIG verlor 0,57 Prozent auf 56 989,76 Einheiten.

Schwach zeigten sich nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen die Papiere der JSW mit minus 1,7 Prozent und der PGE, die um 1,2 Prozent nachgaben. Beim Bergbaukonzern hoben die Experten der Erste Group positiv die Nettobarmittel hervor und die überraschend guten Ergebnisse hervor. Allerdings könnten im ersten Quartal 2023 im Kohlesegment hohe Kosten den Gewinn in diesem Geschäftsbereich einbrechen lassen. Beim Energiekonzern PGE wurden die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal 2022 durch die nun mitgeteilten endgültigen Zahlen bestätigt.

Abgaben verzeichnete außerdem die Moskauer Börse. Der russische RTS-Index (RTS) schloss nach drei Handelstagen mit überwiegend sehr kräftigen Gewinnen nun 0,40 Prozent schwächer bei 980,02 Punkten./sto/spo/APA/ck/jha/