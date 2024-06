Aktien Osteuropa Schluss: Verluste - Vorsicht vor der US-Zinsentscheidung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag Kursverluste verbucht. Marktbeobachter verwiesen auf eine negative internationale Anlegerstimmung aufgrund der anhaltenden Verunsicherung nach der Europawahl und vor der US-Zinssitzung.

Der PX in Prag schloss mit minus 0,81 Prozent auf 1530,21 Punkten. Die Kursverluste gingen am tschechischen Aktienmarkt quer durch die Branchen. Im Energiebereich verloren CEZ (CEZ AS) 0,8 Prozent. Unter den Banken büßten Erste Group (Erste Group Bank) 1,0 Prozent ein und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) 0,7 Prozent.

Der BUX in Budapest sank um 0,66 Prozent auf 69 782,02 Zähler. Unter den ungarischen Schwergewichten verbilligte sich die Aktie des Pharmaunternehmens Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) mit minus 1,4 Prozent am deutlichsten. Als umsatzstärkster Wert sanken die Papiere der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank um 1,5 Prozent. Die Aktie des Öl- und Gasunternehmens Mol legte hingegen um 0,6 Prozent zu.

Der Wig-20 in Warschau gab 1,06 Prozent auf 2402,91 Punkte ab. Der marktbreite WIGbüßte 1,14 Prozent auf 83 878,09 Einheiten ein. Auch hier standen Finanzwerte auf den Verkaufslisten der Anleger. Bei hohen Handelsumsätzen fielen die Titel der PKO (PKO Bank Polski) Bank und von der Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) um 0,6 beziehungsweise 1,0 Prozent.

In Moskau ging es ebenfalls abwärts. Der RTS-Index (RTS) schwächte sich um 1,01 Prozent auf 1.119,51 Einheiten ab./ste/sto/APA/ck/men