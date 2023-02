Aktien Osteuropa Schluss: Vor Fed-Zinsentscheid fehlt erneut gemeinsame Richtung

Werbung

Heute im Fokus

Vor Fed-Zinsentscheid: DAX beendet Sitzung in Grün -- Peloton reduziert Verlust -- Porsche Holding beteiligt sich an ABB E-Mobility -- Software AG, Uniper, AMD, PayPal im Fokus

Airbus und Qatar Airways könnten Streit womöglich bald beilegen. Silver Lake will SAP-Tochter Qualtrics übernehmen. Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren. UBS hält an "Neutral"-Bewertung für BioNTech fest. Boeing mustert Jumbo-Jet 747 aus - Letzte Maschine übergeben. Amgen mit Umsatz- und Gewinnrückgang. Intel kürzt Gehälter auf allen Ebenen. T-Mobile US kann Gewinn deutlich steigern.