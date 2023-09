Aktien Osteuropa Schluss: Warschau und Budapest tiefer, Prag geschlossen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - In Osteuropa haben am Donnerstag die Aktienmärkte in Warschau und Budapest tiefer geschlossen. In Prag blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Kursgewinne gab es in Moskau.

In Ungarn gab der BUX in einer ruhigen Sitzung um 1,07 Prozent auf 55 379,72 Punkte nach. Unter den Schwergewichten büßten die Aktien von OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) 2,2 Prozent ein. Abgaben von bis zu 0,7 Prozent wiesen die Anteile des Ölkonzerns MOL und des Pharmakonzerns Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) auf.

In Polen ging der Leitindex Wig-20 0,75 Prozent tiefer bei 1884,74 Zählern aus dem Handel. Der breit gefasste WIGverlor 0,72 Prozent auf 64 417,96 Punkte.

Unter den Einzelwerten brachen die Anteile von Pepco um fast 21 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele zurückgeschraubt hatte. Im Sog dieser Nachricht schlossen auch Dino Polska um 3,4 Prozent leichter.

Nicht zur Ruhe kommen zudem die Aktien von CD Projekt (CD Projekt RED), nachdem der Videospielentwickler in dieser Woche die lange erwartete Cyberpunk 2077 Erweiterung Phantom Liberty veröffentlicht hatte. Nach den schwachen Vortagen sackten die Titel um weitere 8,4 Prozent ab, womit sie seit Wochenbeginn etwa ein Fünftel eingebüßt haben.

Erfreulicher fiel der Handelstag für die Aktionäre von Allegro (Allegroeu Registered) aus, die Papiere der Internetauktionsplattform zogen nach guten Zahlen um 5,7 Prozent an.

In Moskau ging es nach dem verhaltenen Handel der vergangenen Tage wieder deutlicher bergauf. Der russische RTS-Index (RTS) gewann 1,18 Prozent auf 1011,04 Punkte./spa/mik/APA/ajx/he