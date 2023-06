Aktien Osteuropa Schluss: Wenig Bewegung - Nur Warschau klar im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas Börsen haben am Dienstag bei überwiegend moderaten Kursbewegungen keine gemeinsame Richtung gefunden. In Warschau ging es derweil klar bergab.

Der polnische Wig-20 verlor 0,94 Prozent auf 2024,98 Punkte, während der breiter gefasste Wig um 1,02 Prozent auf 65 619,25 Punkte nachgab. Unter die Räder kamen die Aktien der Online-Auktionsplattform Allegro mit einem Minus von sieben Prozent.

Der tschechische PX-Index (PX Prague Stock Exchange Index) beendete den Tag mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 1316,98 Punkte. Bei höherem Volumen gesucht waren vor allem Bankwerte wie Komercni Banka (Komercni Banka AS) (plus 0,9 Prozent) und Erste Group (Erste Group Bank) (plus 0,4 Prozent). Dagegen sanken die Aktien des Stromerzeugers CEZ (CEZ AS) um 0,9 Prozent.

Der ungarische BUX verlor 0,29 Prozent auf 49 866,76 Punkte. Verluste zwischen 0,4 und 0,5 Prozent gab es bei den Index-Schwergewichten OTP, MOL und Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications).

In Moskau ging es für den RTS-Index (RTS) um 0,16 Prozent auf 1030,64 Punkte nach unten./mik/kve/APA/gl/stw