Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist Gewinne - Prager Börse gibt nach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich Gewinne verzeichnet, lediglich in Prag gab es moderate Verluste.

Der polnische Aktienindex Wig-20 stieg um 1,80 Prozent auf 1458,81 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 1,43 Prozent auf 47 859,82 Zähler zu. Die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen zogen um 3,6 Prozent an. Auch an anderen Börsen der Region fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern.

Der ungarische Leitindex BUX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent auf 38 549,03 Punkte. Gesucht waren unter den Schwergewichten die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und legten um 0,7 Prozent zu.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) gab um 0,54 Prozent auf 1.144,92 Punkte nach. Größere Abgaben verbuchten wie am Vortag die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) und schlossen mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Der Moskauer RTS-Index (RTS) schloss 1,03 Prozent im Plus bei 1054,17 Zählern./mik/ger/APA/la/nas