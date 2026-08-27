AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Aktien-Prognosen

01.08.26 08:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die AIXTRON SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.

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2 Experten stufen die AIXTRON SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,33 EUR, was einem Anstieg von 18,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AIXTRON SE-Aktie von 35,79 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 24.08.2026 Deutsche Bank AG 43,00 EUR 20,15 21.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 67,64 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 67,64 03.08.2026

Redaktion finanzen.net