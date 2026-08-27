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Aktien-Prognosen

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Einschätzungen der Experten für die AIXTRON SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35.05 EUR 0.21 EUR 0.60 %
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Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.

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2 Experten stufen die AIXTRON SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,33 EUR, was einem Anstieg von 18,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AIXTRON SE-Aktie von 35,79 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--24.08.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR20,1521.08.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 EUR67,6414.08.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 EUR67,6403.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON SE Halten DZ BANK

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