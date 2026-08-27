AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die AIXTRON SE-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der AIXTRON SE-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die AIXTRON SE-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,33 EUR, was einem Anstieg von 18,54 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AIXTRON SE-Aktie von 35,79 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.08.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|20,15
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|67,64
|14.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|67,64
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: AIXTRON SE
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.08.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON SE Halten
|DZ BANK