Im letzten Monat wurde die Amazon-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Die Amazon-Aktie wurde im Februar 2026 von 27 Experten analysiert.

26 Experten stufen die Amazon-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 286,41 USD. Dies kommt einem Anstieg von 76,41 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 210,00 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 26,19 10.02.2026 Barclays Capital 300,00 USD 42,86 06.02.2026 UBS AG 301,00 USD 43,33 06.02.2026 RBC Capital Markets 300,00 USD 42,86 06.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 265,00 USD 26,19 06.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 280,00 USD 33,33 06.02.2026 RBC Capital Markets 300,00 USD 42,86 06.02.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 42,86 06.02.2026 UBS AG 311,00 USD 48,10 03.02.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 42,86 02.02.2026

