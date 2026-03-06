DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.449 -0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Aktien-Prognosen

Amazon-Aktie: Experten empfehlen Amazon im Februar mehrheitlich zum Kauf

07.03.26 18:19 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon: Analysten sehen für den Online-Händler noch Potenzial nach oben

Im letzten Monat wurde die Amazon-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
183,16 EUR -5,14 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie wurde im Februar 2026 von 27 Experten analysiert.

26 Experten stufen die Amazon-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 286,41 USD. Dies kommt einem Anstieg von 76,41 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Amazon-Aktie von 210,00 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD26,1910.02.2026
Barclays Capital300,00 USD42,8606.02.2026
UBS AG301,00 USD43,3306.02.2026
RBC Capital Markets300,00 USD42,8606.02.2026
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD26,1906.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.280,00 USD33,3306.02.2026
RBC Capital Markets300,00 USD42,8606.02.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,8606.02.2026
UBS AG311,00 USD48,1003.02.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,8602.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Amazon OverweightBarclays Capital
06.02.2026Amazon BuyUBS AG
06.02.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
