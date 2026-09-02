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Aktien-Prognosen

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Bayer-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.50 EUR 0.28 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

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5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 55,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,46 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Bayer-Aktie von 49,04 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.46,00 EUR-6,2010.08.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR22,3505.08.2026
UBS AG62,00 EUR26,4305.08.2026
JP Morgan Chase & Co.61,00 EUR24,3905.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,50 EUR29,4905.08.2026
DZ BANK--04.08.2026
Jefferies & Company Inc.46,00 EUR-6,2004.08.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR1,9604.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG

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