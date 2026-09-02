August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Bayer-Aktie im abgelaufenen Monat.
Die Bayer-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 55,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,46 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Bayer-Aktie von 49,04 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-6,20
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|22,35
|05.08.2026
|UBS AG
|62,00 EUR
|26,43
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|61,00 EUR
|24,39
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|63,50 EUR
|29,49
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,00 EUR
|-6,20
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|1,96
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG