August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Aktien-Prognosen

01.09.26 10:00 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Bayer-Aktie im abgelaufenen Monat.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 55,50 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,46 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Bayer-Aktie von 49,04 EUR entspricht.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Die Bayer -Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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