Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Aktien-Prognosen

Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen.

Wer­bung Wer­bung

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 6,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 20.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 36,75 EUR 31,91 12.05.2026 Barclays Capital 32,00 EUR 14,86 06.05.2026

Redaktion finanzen.net