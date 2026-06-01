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Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

02.06.26 13:38 Uhr
Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
27,89 EUR 0,34 EUR 1,23%
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Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 6,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--20.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.36,75 EUR31,9112.05.2026
Barclays Capital32,00 EUR14,8606.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
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