Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie vorgenommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 6,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 27,86 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|36,75 EUR
|31,91
|12.05.2026
|Barclays Capital
|32,00 EUR
|14,86
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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