So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

Aktien-Prognosen

01.09.26 10:55 Uhr

So haben Experten die Broadcom-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Broadcom ein Kursziel von 478,33 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 107,99 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 370,34 USD.

2 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Broadcom veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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