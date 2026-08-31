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Aktien-Prognosen

So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

So haben Experten die Broadcom-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
308.95 EUR -9.40 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
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3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Broadcom veröffentlicht.

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2 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Broadcom ein Kursziel von 478,33 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 107,99 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 370,34 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD56,6131.08.2026
RBC Capital Markets400,00 USD8,0126.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
14:56 Broadcom Buy UBS AG
12:11 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Broadcom Outperform Bernstein Research
09:06 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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