DAX24.962 +0,7%Est506.082 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2400 -1,0%Nas26.607 -0,9%Bitcoin54.793 -0,7%Euro1,1637 +0,3%Öl94,84 -2,6%Gold4.499 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Broadcom A2JG9Z Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Rückschlag gestoppt: DAX mit grünen Vorzeichen - 25.000er-Marke zeitweise zurückerobert Rückschlag gestoppt: DAX mit grünen Vorzeichen - 25.000er-Marke zeitweise zurückerobert
SpaceX-Aktie kommt offiziell: Ausgabepreis für Rekord-Börsengang festgesetzt SpaceX-Aktie kommt offiziell: Ausgabepreis für Rekord-Börsengang festgesetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktien-Prognosen

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein

04.06.26 15:49 Uhr
So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Deutsche Telekom-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,61 EUR 0,52 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 9 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,88 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.40,00 EUR38,6019.05.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR38,6018.05.2026
UBS AG36,20 EUR25,4314.05.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR45,5314.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.40,00 EUR38,6014.05.2026
DZ BANK--13.05.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR38,6013.05.2026
Bernstein Research37,00 EUR28,2113.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)35,20 EUR21,9713.05.2026
Barclays Capital39,50 EUR36,8713.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
02.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen