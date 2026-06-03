So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein

Aktien-Prognosen

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Deutsche Telekom-Aktie geworfen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,88 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,86 EUR entspricht.

Im Mai 2026 haben 9 Experten die Deutsche Telekom -Aktie analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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