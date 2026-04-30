So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein

Aktien-Prognosen

Die Bewertungen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

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8 Experten stufen die Rheinmetall-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.144,38 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.355,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 2.130,00 EUR 57,10 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 2.220,00 EUR 63,74 21.04.2026 Bernstein Research 2.050,00 EUR 51,20 20.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 54,89 20.04.2026 Deutsche Bank AG 2.100,00 EUR 54,89 15.04.2026 Barclays Capital 2.125,00 EUR 56,73 15.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 2.130,00 EUR 57,10 07.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.300,00 EUR 69,64 01.04.2026

Redaktion finanzen.net