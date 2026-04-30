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Aktien-Prognosen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein

02.05.26 11:47 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.355,20 EUR 25,00 EUR 1,88%
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Die Rheinmetall-Aktie wurde im April 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

8 Experten stufen die Rheinmetall-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.144,38 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.355,80 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR57,1029.04.2026
Jefferies & Company Inc.2.220,00 EUR63,7421.04.2026
Bernstein Research2.050,00 EUR51,2020.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR54,8920.04.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR54,8915.04.2026
Barclays Capital2.125,00 EUR56,7315.04.2026
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR57,1007.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR69,6401.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
20.04.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
20.04.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
20.04.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
20.04.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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