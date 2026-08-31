So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.
11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|16,84
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|540,00 USD
|14,72
|06.08.2026
|UBS AG
|730,00 USD
|55,08
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Bernstein Research
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|650,00 USD
|38,09
|05.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News
AMD (Advanced Micro Devices) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research