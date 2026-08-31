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Aktien-Prognosen

So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
392.85 EUR -3.15 EUR -0.80 %
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Im August 2026 haben 16 Experten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie analysiert.

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11 Analysten empfehlen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von AMD (Advanced Micro Devices) mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AMD (Advanced Micro Devices) ein Kursziel von 608,81 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 138,09 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 470,72 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD16,8406.08.2026
RBC Capital Markets540,00 USD14,7206.08.2026
UBS AG730,00 USD55,0805.08.2026
DZ BANK--05.08.2026
Bernstein Research650,00 USD38,0905.08.2026
Jefferies & Company Inc.650,00 USD38,0905.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Aktuelle AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News

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AMD (Advanced Micro Devices) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
05.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
05.08.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research

Information

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