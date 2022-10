Aktien Schweiz bauen Vortagesaufschläge deutlich aus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Händler verwiesen auf die Rally der Wall Street am Vorabend, die auch in Europa für weiteren Aufwärtsschwung gesorgt habe. Unter Anlegern ging die Hoffnung um, dass der nachlassende Inflationsdruck in den USA über kurz oder lang auch zu einem nachlassenden Zinserhöhungsdruck bei der Fed führen könnte. Unter den Erwartungen gebliebene US-Einzelhandelsumsätze und gesunkene US-Importpreise stützten diese Spekulation. Etwas gestützt wurde der Markt auch von überwiegend positiv aufgenommenen Geschäftsberichten großer US-Banken.

Gleichwohl blieben Händler skeptisch und brachten die Möglichkeit einer Bärenmarktrally ins Spiel. Denn der Aktienausblick bleibe trüb, hieß es. Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.329 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,56 (zuvor: 43,45) Millionen Aktien.

In der Schweiz konzentrierte sich der Handel auf Temenos, die um 18,9 Prozent einbrachen. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Banksoftwarespezalisten fielen deutlich unterhalb der Markterwartung aus. Laut Citi verfehlte der Umsatz um 14 Prozent den Konsens, das EBIT sogar um 50 Prozent. Temenos hat zudem die EBIT-Prognose gesenkt, sie liege nun 30 Prozent unterhalb des Konsens, so die Analysten. Auch andere Analysten äußerten sich negativ. Der Chief Revenue Officer Erich Gerber, der erst seit März an Bord war, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Unter den SMI-Werten standen Lonza (+3,1%) und Alcon (+3,0%) an der Spitze, beide Werte sind seit Jahresbeginn schlecht gelaufen. Im Versicherungssektor profitierten Swiss Re (+2,9%), Zurich (+1,6%) und Swiss Life (+1,5%) von der Erwartung weiter steigender Zinsen. Die Bankenwerte UBS (-0,1%) und Credit Suisse (-1,2%) hinkten aber hinterher. Hier wurden nach den Vortagesaufschlägen Gewinne eingestrichen. Die Credit Suisse sondiert laut einem Zeitungsbericht den Markt für den Verkauf ihrer 8,6-prozentigen Beteiligung am spanischen Fintech Allfunds. Novartis (+0,6%) erhielt eine positive Resonanz für Pluvicto.

Unter den Nebenwerten erholten sich die Titel des Vakuumventilanbieters VAT (+1,8%) etwas von den Vortagesverlusten im Zuge des Geschäftsausweises. Berenberg hatte die Aktie auf "Kaufen" erhöht. Bystronic (+2,3%) berichtete von einem beschleunigten Umsatzwachstum im dritten Quartal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2022 11:49 ET (15:49 GMT)