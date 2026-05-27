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Aktien Schweiz beenden 11-tägige Gewinnserie - Finanzwerte schwach

28.05.26 18:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kühne + Nagel International AG (KN)
179,10 CHF 2,50 CHF 1,42%
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LEM S.A.
465,50 CHF 17,50 CHF 3,91%
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Logitech S.A.
87,72 CHF 1,16 CHF 1,34%
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Nestlé SA (Nestle)
79,83 CHF -1,24 CHF -1,53%
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Novartis AG
118,26 CHF -1,32 CHF -1,10%
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Partners Group AG
833,00 CHF -21,00 CHF -2,46%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
328,90 CHF -2,00 CHF -0,60%
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Swiss Life AG (N)
849,40 CHF -21,00 CHF -2,41%
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Swiss Re AG
118,20 CHF -1,30 CHF -1,09%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
555,40 CHF -12,60 CHF -2,22%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag schwach tendiert und reihte sich damit weit hinten ein bei den europäischen Börsen. Der SMI schloss erstmals seit elf Tagen wieder mit einem Tagesverlust, so dass auch Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben dürften. Auf die Stimmung drückte, dass es im Nahost-Konflikt wieder zu gegenseitigen militärischen Attacken kam, was Hoffnungen auf einen baldigen Frieden dämpfte. Mit Spannung erwartete Preisdaten aus den USA fielen zwar einen Tick günstiger als erwartet aus und dämpften Sorgen vor höheren Zinsen leicht, sie setzten aber keine stärkeren Impulse.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 13.505 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,92 (Mittwoch: 20,72) Millionen Aktien.

Bremser waren in der Breite schwache Aktien aus dem Versicherungs- und Finanzsektor. Hier könnten die zuletzt gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten belastet haben, was Neuanlagen von Versicherungsgeldern oder auch sonstigen Vermögen weniger lukrativ macht. Swiss Life, Partners Group, Zurich Insurance, Swiss Re und UBS gaben zwischen 0,9 und 2,5 Prozent nach. Auch die 1,5 Prozent schwächere Nestle-Aktie bremste den Leitindex. Daneben lagen auch die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis schwach im Markt.

An der Spitze rangierten Kühne+Nagel mit einem Plus von 1,4 Prozent. Hier stützen weiter gesperrte Schiffspassagen, die in der Folge höhere Frachtraten bedeuten. Logitech zogen um 1,3 Prozent an vor dem Hintergrund der globalen Technologierally.

In der dritten Reihe legten Lem um 3,9 Prozent zu, bereits den dritten Tag in Folge. Der Elektrokomponentenhersteller hatte am Dienstag besser als erwartete Jahresergebnisse vorgelegt, vor allem wird der Kurs aber von Übernahmefantasie getrieben. Lem hatte mitgeteilt, angesichts gestiegenen Investoreninteresses mögliche Maßnahmen zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts zu prüfen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

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24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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