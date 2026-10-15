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Aktien Schweiz beschleunigen Anstieg im Einbahnstraßenmodus noch

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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Cicor Technologies Ltd.
150.00 EUR 0.40 EUR 0.27 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,950.00 EUR 565.00 EUR 6.74 %
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Lonza AG (N)
650.00 EUR 28.20 EUR 4.54 %
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt kennt in dieser Woche nur eine Richtung - und zwar nach oben. Am Donnerstag legte das Marktbarometer SMI bereits den fünften Handelstag in Folge zu, diesmal besonders kräftig um 1,6 Prozent auf 14.350 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,68 (Mittwoch: 20,21) Millionen Aktien.

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Dem Index kam erneut zugute, dass er von Aktien von Unternehmen dominiert wird, die eher als defensiv gelten, also weniger zyklisch und zinsreagibel - oft aus dem Gesundheitssektor. Außerdem enthält er - abgesehen von ABB - keine Aktie, die stärker mit dem KI-Boom in Verbindung gesehen wird. Am Berichtstag standen global Aktien mit KI-Fantasie stark unter Druck, weil die Aussicht auf höhere US-Zinsen nach zuletzt unerwartet hohen Inflationsraten die Investitionen in KI beeinträchtigen dürfte.

Dessen ungeachtet sanken die Marktzinsen am Donnerstag aber stark. Börsianer sprachen von Umschichtungen aus Aktien in Anleihen, geleitet auch vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger angesichts der Aussicht auf höhere Zinsen.

SMI-Tagesgewinner waren Alcon mit einem Zugewinn von 3,3 Prozent, Dahinter lagen Lonza. Die Aktie verteuerte sich um 3,3 Prozent, nachdem sie am Vortag schon ähnlich stark gestiegen war. Das Pharma- und Biotechnologieunternehmen hatte seine Finanzziele anlässlich eines Kapitalmarkttages erhöht, das wirkte weiter.

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Am Ende lagen abgeschlagen ABB mit einem Minus von 3,4 Prozent. Ähnlich wie Siemens Energy und Schneider Electric gilt ABB als Profiteur des Aus- und Aufbaus von Rechenzentren im Zuge des KI-Booms, so dass der Dämpfer für die KI-Investitionen der Aktie deutlich zusetzte.

In der zweiten Reihe setzten Lindt&Sprüngli mit einem Plus von 5,6 Prozent die Erholung fort, nachdem das Papier Ende September stark unter Druck geraten war. Cicor büßten 4,3 Prozent ein. Das Elektronikunternehmen steigerte zwar den Quartalsumsatz, aber nicht so stark wie von Analysten erwartet.

Docmorris gingen 3,6 Prozent fester aus dem Tag, nachdem die Online-Apotheke nach starkem Wachstum und Profitabilitätsverbesserungen im dritten Quartal erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben hatte.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

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22.08.12 Lindt neutral UBS AG
22.08.12 Lindt hold Vontobel Research
21.08.12 Lindt neutral Sarasin Research
21.08.12 Lindt hold Vontobel Research

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